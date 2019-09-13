Москва звернулася в Інтерпол через виявлення у США ймовірного агента ЦРУ Смоленкова

Міністерство закордонних справ Росії звернулося в Інтерпол у зв’язку з виявленням у США колишнього співробітника адміністрації російського президента Олега Смоленкова. Раніше низка ЗМІ припустила, що колишній російський дипломат був агентом ЦРУ, вивезеним у США з міркувань безпеки.

У Росії він числиться зниклим без вісти, – цитує офіційного представника російського відомства агентство «Інтерфакс».

«Громадянин Росії зник на території іноземної держави разом зі своєю сім’єю. За цим фактом, наскільки ми знаємо, в Росії відразу ж порушили кримінальну справу, – цитує агентство представника МЗС Марію Захарову. – Через два роки американські засоби масової інформації вкидають матеріал про те, що він перебуває у США».

За її словами, інформація про виявлення російського чиновника має бути перевірена.

Ім’я Олега Смоленкова раніше згадувалося у зв’язку з інформацією про завербованого ЦРУ високопоставленого російського чиновника. Співробітник американської розвідки, за даними ЗМІ, кілька десятиліть будував кар’єру в російському МЗС й адміністрації президента, а в 2017 році був вивезений з Росії через Чорногорію у зв’язку з небезпекою викриття.

Смоленков не менше ніж п’ять років працював в апараті помічника президента Росії з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, повідомляла газета «Ведомости». Чиновник працював також у посольстві Росії в США і в апараті російського уряду.

За даними кореспондента Радіо Свобода, після публікацій про нього Смоленков із родиною, ймовірно, залишили будинок в окрузі Стаффорд у Вірджинії, США, де оселилися близько року тому.

Захарова стала першою російською чиновницею, що офіційно прокоментувала можливу співпрацю Смоленкова з ЦРУ. Вона назвала публікації про це «класичною пропагандою», пов’язаною з початком кампанії з виборів президента США.

У ЦРУ інформацію про вивезене з Росії агента назвали «неточною», президент США Дональд Трамп сказав, що відповідь відомства його влаштовує. У ФСБ Росії інформацію не коментували.