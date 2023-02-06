Російських носіїв «Калібрів» на чергуванні в Чорному морі немає – ВМС

Станом на 6 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, носіїв крилатих ракет «Калібр» немає, свідчать дані Військово-морських сил Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

5 лютого керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що через шторм у Чорному морі російським військовим довелося завести ракетоносії в порти.