Росія вивела на чергування в Чорному морі два носії ракет – ВМС

Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі п’ять своїх кораблів, зокрема два носії крилатих ракет «Калібр», повідомили Військово-морські сили 23 червня.

«В Азовському морі перебуває два ворожих кораблі; в Середземному морі – 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

Раніше в інтерв’ю виданню РБК-Україна заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія в три-чотири рази наростила виробництво ракет «Калібр» і Х-101.

Від початку травня цього року російські війська активізували удари по Україні, зокрема по Києву, застосовуючи при цьому ракети і безпілотники.

В американському Інституті вивчення війни зазначали, що російські війська активізували удари по всій території України, особливо в тилових районах, що «є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні, спрямованої на зниження здатності України проводити контрнаступальні операції».