У ВМС повідомили, скільки кораблів РФ чергують у Чорному й Азовському морях

У Чорному й Азовському морях чергує по одному російському військовому кораблю, повідомили вранці 17 грудня Військово-морські сили Збройних сил України. За наведеними даними, носії «Калібрів» серед них відсутні.

«У Середземному морі – чотири ворожі кораблі, серед яких – два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 16 ракет», – йдеться в повідомленні.

17 листопада речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі та значно обмежені у своїх діях». За його словами, російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

В осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування, пояснювали раніше українські військові.