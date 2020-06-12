У Росії збільшився приріст числа інфікованих коронавірусом

За минулу добу в Росії, за офіційними даними, виявлено 8987 нових випадків зараження коронавірусом. Це більше, ніж за останні кілька діб. На частку Москви припадає менше ніж чверть усіх нових інфікованих – 1714, але й у Москві приріст нових випадків інфекції прискорився.

За весь час епідемії в Росії виявили понад 511 тисяч інфікованих, причиною смерті 6715 із них офіційно визнана коронавірусна інфекція (за минулу добу померли 183 людини).

Одужали майже 270 тисяч жителів Росії (за добу понад 8 тисяч).

Російська офіційна статистика викликає низку питань у фахівців, які відзначають, крім іншого, низький рівень летальності в порівнянні з переважною більшістю країн. Російська влада стверджує, що її статистика правильна, визнаючи при цьому, що в статистику смертей від коронавірусу включають тільки ті випадки, коли інфекція COVID-19 визнається головною причиною смерті.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Майкл Раян цього тижня визнав, що російська статистика «складна для розуміння».