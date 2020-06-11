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11 червня 2020, Київ 12:20
Новини | Міжнародні

У Росії кількість підтверджених випадків COVID-19 перевищила пів мільйона

У ВООЗ напередодні назвали складною для розуміння статистику Росії по COVID-19

У Росії за минулу добу, за офіційними даними, виявили 8799 нових випадків коронавірусної інфекції. Від початку епідемії зафіксовано понад пів мільйона заражень.

Померли за день 174 пацієнти, а від початку епідемії – більше ніж 6,5 тисячі людей.

У ВООЗ напередодні назвали складною для розуміння статистику Росії по COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що для такої кількості населення в країні рівень смертності людей із COVID-19 є вкрай низьким.

Раніше в декількох ЗМІ висловлювалися припущення, що офіційна статистика померлих від коронавірусу в Росії може бути занижена на 70%. Незалежні дослідники припускають, що влада регіонів може маніпулювати даними і записувати жертв епідемії як померлих від інших причин. Влада це заперечує.

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