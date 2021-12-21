Росія запроваджує правила для масових поховань загиблих під час військових конфліктів

Російська влада опублікувала нові положення про прискорене масове поховання людей і тварин, які загинули в результаті військових конфліктів або небойових надзвичайних ситуацій, розпалюючи і без того підвищену напруженість через можливу підготовку Москви до нового вторгнення в Україну.

Згідно з документом, положення набудуть чинності з 1 лютого 2022 року.

Інфографіка: Скупчення російських військ біля кордонів України (інфографіка)

Норми не дозволяють розташовувати братські могили поблизу систем водопостачання і каналізації, природних джерел мінеральної води, а також річок і озер з рівнем води до двох метрів від поверхні суші.

У документі також сказано, що за підготовку і проведення робіт, пов’язаних із масовими похованнями, будуть відповідати регіональні органи влади.

Документ опублікований на сайті МНС Росії 20 грудня у той час, як США, Європейський союз і Україна висловили занепокоєння щодо накопичення Росією десятків тисяч солдатів біля кордонів України.

Росія заперечує, що планує вторгнутися в Україну, і висунула низку вимог, включаючи прямий діалог зі Сполученими Штатами для вирішення питань безпеки. Москва хоче «гарантій», що Україна не стане членом НАТО.