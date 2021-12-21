Держдепартамент США радить американцям не подорожувати до України через загрозу з боку Росії і COVID-19

Державний департамент США продовжив свою рекомендацію для громадян країни не подорожувати до України через поширення COVID-19, а також радить переглянути плани поїздки через через загрозу з боку Росії. Відповідне оновлення розміщене на сайті Держдепартаменту 20 грудня.

Уряд США також закликає американців бути обережними через «злочинність і заворушення» у деяких регіонах.

«Громадяни США мають знати про повідомлення, що Росія планує значні військові дії проти України. Нагадуємо громадянам США, що безпекові умови, зокрема вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму, та у контрольованій Росією східній Україні, є непрогнозованими і можуть швидко погіршитися», – йдеться у повідомлення.

Влада США також попереджає, що можливі російські військові дії на території України ускладнять здатність посольства США надавати консульські послуги.

У квітні Держдепартамент включив Україну до списку країн, куди не рекомендують їхати американцям через поширення коронавірусної хвороби.

Останніми тижнями розвідка країн Заходу зафіксувала зосередження російських військових біля кордонів з Україною. Ситуацію США і їхні союзники оцінюють як загрозу великомасштабного російського вторгнення на територію України. У Кремлі такі плани заперечують.