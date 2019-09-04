У Росії фігуранта справи про «масові заворушення» засудили до 3 років колонії

У Росії фігуранта справи про «масові заворушення» 27 липня Кирила Жукова визнали винним і засудили до трьох років колонії. За версією слідства, Жуков доторкнувся до шолома співробітника Росгвардіі, який стояв в оточенні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Окрім того, до трьох років колонії загального режиму засудили Івана Подкопаєва, два роки отримав Данила Беглець.

Від 27 липня в Москві відбулися кілька санкціонованих і несанкціонованих акцій протесту, в ході яких протестувальники вимагали дозволити незалежним кандидатам і кандидатам від опозиції взяти участь у муніципальних виборах 8 вересня.

Десятки протестувальників були оштрафовані або арештовані за звинуваченням в організації й участі у несанкціонованих акціях.