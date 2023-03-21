У Росії проти голови правозахисного центру «Меморіал» порушили кримінальну справу

У Росії проти голови ліквідованого владою правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова порушили кримінальну справу за статтею про так звану повторну «дискредитацію» російської армії. Про це повідомляє товариство «Меморіал» у своєму телеграм-каналі.

Раніше там повідомляли, що справу відкрили за статтею про заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, проте згодом «Меморіал» вніс уточнення. З чим пов’язане звинувачення, неясно. Влада Росії офіційно про нього поки не повідомляла.

21 березня у понад десяти співробітників «Меморіалу» пройшли обшуки в іншій кримінальній справі – про «реабілітацію нацизму». Після обшуків їх відвезли на допит. Повідомляється, що голову також ліквідованого владою товариства «Меморіал» Яна Рачинського перед допитом тримають в автозаку.

Після обшуків співробітників «Меморіалу» привезли до ОВС Тверського району Москви, а звідти до Слідчого комітету РФ. Декого з них уже відпустили зі статусом свідків.

Як випливає з копії ухвали, обшуки проходили у справі про «реабілітацію нацизму», яку порушили 3 березня, повідомив юрист Арсеній Левінсон у коментарі виданню «Новая газета Европа».

Справа була відкрита за заявою «Ветеранів Росії». Вони нібито виявили у списку жертв сталінських репресій, який склав «Меморіал», близько 20 прізвищ засуджених за звинуваченням у співпраці з гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

16 березня обшуки пройшли у колишніх співробітників «Меморіалу» в Пермі. Кількох людей відвезли на допити, а їхні особисті речі вилучили.

У грудні 2021 року Верховний суд Росії ухвалив рішення ліквідувати «Міжнародний Меморіал», а Московський міський суд ухвалив аналогічне рішення щодо правозахисного центру «Меморіал».

Правозахисників звинуватили у порушенні законодавства про «іноземних агентів». «Меморіал», у свою чергу, назвав дії російської влади політично мотивованими і непропорційними. Команда «Меморіалу» продовжує правозахисну діяльність вже без юридичної особи як правозахисний проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал».