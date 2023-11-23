У Мурманській області РФ запровадили режим підвищеної готовності через мігрантів, які хочуть потрапити у Фінляндію

У Мурманській області Росії запровадили режим підвищеної готовності, заявив губернатор регіону Андрій Чібіс. Він стверджує, що це пов’язано з очікуванням великої кількості мігрантів, які хочуть потрапити до Фінляндії.

Напередодні Гельсінкі оголосив про рішення закрити усі пункти пропуску на кордоні з Росією, крім одного – «Рая-Йоосеппі» (з російського боку – «Лотта»). Він розташований за 240 кілометрів від Мурманська.

«Кількість іноземних громадян, які бажають потрапити в країну НАТО через нашу територію, ймовірно, кратно зросте», – заявив Чібіс.

За його словами, на КПП «Салла» в Мурманській області Росії зібралося близько 400 іноземних громадян, з яких на територію Фінляндії пропустили лише 50. Фінська сторона підтвердила, що кордон 22 листопада перейшла 51 особа.

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Напередодні губернатор Чібіс стверджував, що на прикордонному переході «Салла» була черга з 300 мігрантів, і звинувачував владу Фінляндії у створенні штучного затору. Журналісти фінського Yle при цьому писали, що на кордоні спокійно, а на прикордонних пунктах «Вартіус» і «Салла» не було жодної людини.

За останні кілька місяців із Росії до Фінляндії спробували потрапити кілька тисяч іноземців, які не мають для цього необхідних документів. Це були громадяни Іраку, Сирії, Ємену і Туреччини. Раніше російська влада не пропускала таких громадян до кордону, потім без пояснення причин перестала перешкоджати цьому. У Гельсінкі вважають, що російська влада потурає проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. Кремль ці звинувачення заперечує.

Увечері 22 листопада влада Фінляндії оголосила, що закриє всі прикордонні переходи на кордоні з Росією, за винятком одного, найбільш північного – «Рая-Йоосеппі». КПП закриють ніч із 24 на 25 листопада щонайменше до 23 грудня цього року.

Про можливість закрити прикордонні переходи на кордоні з Росією також заявили Естонія і Норвегія.

Після російського широкомасштабного вторгнення на територію України Фінляндія посилила умови в’їзду в країну для росіян. Власників шенгенських віз до Фінляндії, як правило, не пускають, необхідний дозвіл на проживання в Євросоюзі чи громадянство країн ЄС. У деяких випадках можливий проїзд транзитом до аеропорту.