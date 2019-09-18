Звільненим українським морякам в’їзд у Росію не забороняли – Полозов

Звільненим із російського полону українським морякам Росія не забороняла в’їзд на її територію, повідомив 18 вересня проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії російський адвокат моряків Микола Полозов.

«Ніяких таких рішень щодо моряків не виносили і не могли винести, тому що вони досі є обвинуваченими у кримінальній справі, яку розслідують у Росії. Відповідно, це маячня: люди теоретично повинні з’явитися за викликом суду, з іншого боку, їм заборонений в’їзд. Тому інформація в ЗМІ не відповідає дійсності», – сказав Полозов.

Раніше «Громадське радіо» з посиланням на адвоката Дмитра Дінзе повідомило, що всім 35 українцям, яких звільнили у ході українсько-російського обміну 7 вересня, Росія заборонила в’їзд на свою територію.

«Я думаю, що заборона на в’їзд до Росії стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють», – сказав Дінзе.

Офіційних повідомлень російської влади з приводу заборони на в’їзд в Росію звільнених громадян України поки що не було.

Раніше Микола Полозов повідомив, що в Росії не припинили кримінальну справу стосовно захоплених біля берегів Криму 25 листопада 2018 року українських військових моряків, які були звільнені в результаті обміну між Україною і Росією 7 вересня.