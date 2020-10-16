Росія: московська прокуратура вимагає у вишів повідомляти про «неблагонадійних» студентів

Нікулінська міжрайонна прокуратура Москви інціювала перевірку виконання законодавства науковими та освітніми організаціями, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на профспілку працівників вищої школи «Університетська солідарність».

Поміж іншого, від вищих навчальних закладів вимагають надавати інформацію «про реалізацію проєктів (програм), фінансованих з іноземних джерел, а також про реалізацію освітніх програм вищої освіти в області оборони і безпеки держави, забезпечення законності і правопорядку».

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Профспілка оприлюднила листа ректора Російської академії народного господарства та державної служби Володимира Мау, до якого долучений лист прокурора. Згідно з листом, перевірку здійснюють за дорученням прокурора Москви Дениса Попова, не лише в РАНГіДС, а й в інших «наукових та освітніх організаціях», хоча їхній перелік не оприлюднений.

Від вишів, зокрема, вимагають надати документи про співпрацю з закордонними неурядовими організаціями і російськими організаціями, включиними в перелік так званих «іноземних агентів». Виші також зобов’язані надати документи про можливу співпрацю з міжнародними установами, які «становлять (можуть становити) загрозу основа конституційного строю Росії, обороноздатності чи безпеки держави, як шляхом використання викладацького складу й студентів, так і з залученням співробітників, експертів сторонніх організацій».

ВНЗ мають звітувати, чи не відбуваються в їхніх стінах заходи політичного змісту, «дискредитацію керівництва країни і здійснюваної ним внутрішньої та зовнішньої політики», «формування суспільної думки про необхідність зміни влади в Росії», «ідеологічну обробку росіян, передусім молоді, і створення в даному середовищі проамериканських груп впливу», «фальсифікацію світової і російської історії для досягнення геополітичних інтересів антиросійських сил», «руйнування традиційних російських духовно-моральних цінностей».

Російська прокуратура також вимагає у вишів надавати інформацію про участь студентів у масових публічних заходах та про кількість притянених до адміністративної відповідальності, а також про відбір молоді для запрошення на навчання за кордон.

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«Повідомте, чи мають місце факти залучення наукового і викладацького співтовариства до підготовки в інтересах іноземних міжнародних неурядових організацій тенденційних матеріалів з критикою зовнішньої і внутрішньої політики Росі», – вимагає прокуратура.

Профспілка розкритикувала запит прокуратури, заявивши, що орган намагається «змусити виші доносити на власних студентів і співробітників».