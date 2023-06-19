Міноборони: 3 цивільних загинули, 8 поранені через обстріли РФ за добу

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України, внаслідок чого, за попередніми даними, загинули троє цивільних жителів, восьмеро – були поранені, повідомив Military media center, медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони України.

«За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Із різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, тактична авіація та кораблі ЧФ РФ – були атаковані 149 населених пунктів та 102 об’єкти інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 5 червня підтвердило загибель 8 983 і поранення 15 442 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні, попри наявні свідчення і докази.