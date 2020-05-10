В Росії «обурені» коментарем Білого дому з приводу річниці перемоги в Другій світовій війні

Росія «обурена» спробою Сполучених Штат «принизити» роль Радянського союзу в перемозі над нацистською Німеччиною і планує з цього приводу «серйозну розмову» з офіційними представниками Вашингтону. Таку заяву поширило Міністерство закордонних справ Росії 10 травня.

«Викликають крайнє обурення спроби викривлення результатів розгрому нацизму та вирішального внеску нашої країни (мається на увазі СРСР, у складі якого проти Німеччини воювали не тільки росіяни, а й інші народи – ред.), які не припиняються у Вашингтоні навіть в урочисті дні загального святкнуваггя 75-го ювілею Перемоги», – йдеться в заяві дипломатичного відомства.

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Приводом для такої заяви Москви став допис в Інстаграмі, оприлюднений від імені Білого дому.

«8 травня 1945 року Америка та Велика Британія здобули перемогу над нацизмом! Американський дух завжди зрештою перемагає», – йдеться в заяві Білого дому.

1939 року Радянський Союз уклав із нацистською Німеччиною «пакт Молотова-Ріббентропа», за яким того ж року обидві держави захопили частини Польщі, тим самим почавши Другу світову війну. Після нападу Німеччини на СРСР 1941 року Радянський союз об’єднався зі Сполученими Штатами та європейськими державами проти Рейху.

8 травня світ відзанчає День пам’яті та примирення, 9 травня – річницю перемоги союзників у Другій світовій війні.