З Севастополя в море виведені 5 російських підводних човнів – фото

Із Севастополя в море виведені п’ять підводних човнів із семи, що перебувають у складі Чорноморського флоту Росії, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Так, у Південній бухті Севастополя стоять два підводні човни проєкту 636.3 «Варшав’янка» зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. Субмарини пришвартовані до причалів на східному березі бухти.

У складі Чорноморського флоту Росії – шість підводних човнів проєкту «Варшав’янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» і Б-271 «Колпіно».

Також у складі флоту є підводний човен «Алроса» проєкту 877В «Палтус». Як повідомляли Крим.Реалії, 28 червня цей підводний човен вийшов на ходові випробування після восьмирічного ремонту в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту Росії. Човен відійшов від заводського причалу в Кілен-бухті і, пройшовши бонову браму, вийшов на зовнішній рейд Севастополя.

Таким чином, у морі зараз перебувають п’ять із семи підводних човнів Чорноморського флоту РФ, при цьому чотири – в стані готовності до ведення бойових дій і один – на ходових випробуваннях.

Підводні човни проєкту «Варшав’янка» є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Можливість нести цей вид ракет також здобула «Алроса» після проведеної модернізації.