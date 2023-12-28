У Росії двоє поетів отримали до семи років колонії за вірші проти війни в Україні

Тверський суд у Москві засудив учасника «Маяковських читань» Артема Камардіна до семи років колонії за читання віршів проти нападу Росії на Україну. Другий обвинувачений у тій же справі Єгор Штовба отримав п’ять із половиною років колонії.

Телеграм-канал «Сота» повідомляє, що із зали суду, де після оголошення вироку пролунали вигуки «Ганьба», поліцейські вивели щонайменше трьох людей. Серед затриманих – дружина Артема Камардіна Олександра Попова.

Поетів визнали винними у закликах до діяльності, спрямованої проти безпеки держави, і в розпалюванні ненависті чи ворожнечі щодо бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» через вірші, які вони читали біля пам’ятника Маяковському на Тріумфальній площі в центрі Москви.

Акція відбулася 25 вересня минулого року. Молоді поети Артем Камардін, Єгор Штовба і Микола Дайнеко у своїх віршах висловлювали незгоду з війною, яку Росія розпочала проти України.

Наступного дня у квартирі, де вони жили, пройшов обшук. Під час обшуку вони були побиті, один із поетів, за словами свідків, зазнав сексуального насильства.

Того ж дня з’явилося відео, на якому Камардін, Штовба і Дайнеко, стоячи на колінах, вибачаються за свої висловлювання. На їхніх обличчях видно синці. Потім їх затримали, 28 вересня суд відправив їх до СІЗО.

У травні цього року Тверський районний суд Москви засудив поета і рок-музиканта Миколу Дайнека до чотирьох років колонії у тій же кримінальній справі.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Дайнека, Камардіна і Штовбу політичними в’язнями.

Російська влада затримала тисячі людей за акти протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну, а критика дій влади в РФ фактично заборонена.