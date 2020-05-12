У Росії Держдумі пропонують запровадити покарання за образи в інтернеті

До Державної думи Росії на розгляд внесли законопроєкт, який прирівнює образи в інтернеті до публічних. Текст документа, який представили депутати з «Єдиної Росії», оприлюднили на сайті російського парламенту 12 травня.

Автори законопроєкту пропонують вважати образу публічною, якщо вона була оприлюднена не лише в засобах масової інформації, але і в «інформаційно-телекомунікаційних мережах», в тому числі в інтернеті.

Крім того, пропонується змінити поняття образи, додавши до його визначення «приниження честі й гідності іншої особи, висловленої в непристойній формі» слова «або іншої принизливої, такої, що ображає суспільну мораль».

Читайте також: «Путін *****»: у Росії на автора фото з образою лідера країни склали протокол​

Штрафи за такі образи пропонують встановити на рівні від 5 до 10 тисяч рублів для громадян, від 50 до 100 тисяч для посадовців і від 200 до 700 тисяч – для юридичних осіб.

Крім того, російські депутати пропонують запровадити покарання для чиновників за «образу громадян»: штраф і заборона за роботу на державній посаді терміном до одного року.

У Росії в березні 2019 року набули чинності закони про відповідальність за поширення «фейкових» новин і образу влади і державних символів в інтернеті, які передбачають покарання у вигляді штрафів і адміністративним арештом.