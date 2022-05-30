BBC: щонайменше 50 госпіталів і лікарень у РФ приймають поранених російських військових

Щонайменше 50 військових шпиталів і цивільних лікарень по всій Росії приймають російських військових, поранених на війні в Україні, пише Російська служба ВВС.

Військових із найважчими травмами переводять до центральних лікарень, наприклад, до Військово-медичної академії в Санкт-Петербурзі, де вдається врятувати не всіх, повідомляють журналісти, які з’ясували, куди і з якими травмами везуть російських військових із поля бойових дій.

У матеріалі сказано, що з перших днів повномасштабної війни поранені російські солдати й офіцери надходили до госпіталів у регіонах, що межують з Україною, – переважно в Бєлгородську область. Там військових госпіталізували, зокрема, до цивільних лікарень. Журналісти посилаються на копію документа, який підтверджує, що в бєлгородській лікарні №2 проводили складні нейрохірургічні операції.

Судячи з цієї довідки, військовослужбовці, які перебували там, лежали в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень у «тяжкому» і «вкрай тяжкому» стані. У діагнозах – численні осколкові й вогнепальні поранення, у тому числі голови, які потребують трепанації черепа для видалення гематом.

BBC повідомляє, що невдовзі після початку масштабної війни у Військово-медичній академії в Петербурзі та в Бєлгородській області шукали донорів для здачі крові, якої не вистачало.

Крім того, журналісти з’ясували, що для посилення медичного персоналу Федеральне медико-біологічне агентство РФ почало відправляти до прикордонних російських регіонів своїх співробітників з усієї країни. Їх відправляють, зокрема, і в цивільні лікарні. Перші медики поїхали до Бєлгородської області на четвертий день масштабної війни.

Поранених російських військових із найважчими травмами, за інформацією видання, переводять до центральних лікарень, наприклад, до Військово-медичної академії в Петербурзі. Проте, за словами джерела ВВС, лікарня виявилася не в усьому готовою до напливу поранених.

Як розповідає співрозмовник, дуже швидко клініки ВМА, розраховані більш ніж на 2,5 тисячі ліжок, виявилися переповненими. У перші три тижні масштабної війни не вистачало розчинів для крапельниць, харчування для годування через зонд та одноразових катетерів. У реанімації ВМА неодноразово не вистачало штатних ліжок.

Генштаб Росії двічі за весь час масштабної війни проти України повідомляв кількість поранених військових: 2 березня, за офіційними даними, їх було 1597, 25 березня – 3825. Російська служба ВВС на основі повідомлень влади РФ і родичів військових до 30 травня встановила дані 3052 загиблих.

«Аналітик Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов на початку травня оцінював військові втрати Росії у 6 тисяч загиблих. Останні дані Генштабу України – близько 30 тисяч. Виходячи з цих оцінок, до російських шпиталів могли надійти від 7 до 90 тисяч поранених», – пише видання.

30 травня британська розвідка заявила, що під час бойових дій в Україні російські збройні сили зазнали «нищівних втрат» серед середнього та молодшого офіцерського складу.