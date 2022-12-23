У Росії повідомляють про пожежі у військкоматі, будівлі ОМОНу і на території військової частини

У Росії повідомляють про низку пожеж, що спалахнули вночі і вранці 23 грудня на території військової частини, у військкоматі і в будівлі ОМОНу.

Зокрема, як повідомили російські телеграм-канали, зокрема «База», в селі Івантіївка Саратовської області в ніч проти 23 грудня невідомі підпалили будівлю військкомату.

Як повідомляється, пожежа виникла в кімнаті чергового, приміщення сильно постраждало від вогню, проте його поширення будівлею вдалося уникнути. Ймовірних паліїв шукають.

Також у ніч на 23 грудня сталася пожежа на території військової частини у Москві, зайнялися гаражні бокси. За даними МНС Росії, постраждалих немає. Причина пожежі невідома.

Вранці 23 грудня агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби повідомило про пожежу в будівлі ОМОНу Росгвардії у Москві. Повідомляють, що вогонь спалахнув у кімнаті для зберігання бронежилетів. Інших подробиць наразі немає.

Після початку повномасштабної війни в Україні у різних регіонах Росії було зафіксовано понад 20 підпалів військкоматів й інших військових об’єктів. Декілька людей були засуджені за звинуваченням у скоєнні підпалів, у низці випадків, однак, палії знайдені не були.