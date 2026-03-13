У Росії до реєстру «іноагентів» внесли правнучку Хрущова

Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру так званих іноземних агентів письменницю Ніну Хрущову, правнучку колишнього першого секретаря ЦК КПРС і голову Ради міністрів СРСР Микити Хрущова.

Крім того, до списку так званих іноземних агентів потрапили економістка Катерина Журавська, публіцист Вадим Штепа, журналіст Сергій Рєзнік й активіст Олексій Нестеренко.

Законодавство про «іноагентів» у Росії з’явилося 2012 року, що дозволило Мін’юсту країни визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону і займаються політичною діяльністю.

Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі Росії переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, екології, захисту прав людини.

Згодом у РФ створили можливість визнавати агентами ЗМІ й фізичних осіб, у тому числі тих, хто не отримує закордонного фінансування, але «перебуває під іноземним впливом». Що саме слід вважати за іноземний вплив, російське законодавство не уточнює.