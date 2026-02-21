У Росії розбився вертоліт, троє членів екіпажу загинули

В Амурській області Росії знайшли уламки вертольота Robinson R44, повідомили 21 лютого російські медіа та органи влади.

За даними Слідчого комітету Росії, приватний вертоліт вилетів 19 лютого з майданчика в Ромненському районі області, згодом зв’язок із ним зник.

На місці виявили тіла трьох загиблих – пілота та двох співробітниць правоохоронних органів. За повідомленнями, слідча та поліцейська летіли з місця загибелі співробітника лісопилки.

Медіа повідомляють із посиланням на прокуратуру, що вертоліт належав загиблому пілоту, який не мав права ним керувати й не сповістив органи аеронавігації. Росавіація класифікувала подію як катастрофу.