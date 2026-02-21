Генштаб ЗСУ: Росія втратила понад тисячу військових протягом доби

Російська армія втратила близько 1 010 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 лютого.

За даними командування, втрати російських військ за час повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 258 890 людей особового складу.

Також штаб зафіксував знищення:

11 685 танків (+1 за добу)

24 063 бойових броньованих машин (+3)

37 429 артилерійських систем (+42)

1 651 реактивної системи залпового вогню (+2)

1 303 засобу протиповітряної оборони

435 літаків

348 гелікоптерів (+1)

140 408 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1 527)

4 314 крилатих ракет

29 кораблів і катерів

2 підводних човнів

79 295 автомобілів і автоцистерн (+183)

4 073 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Водночас російські журналісти на 20 лютого 2026 року встановили імена 186 102 російських військових, які загинули з початку повномасштабної війни з Україною. Ідентифікація відбувається на основі відкритих даних: некрологів, записів у соцмережах, оголошень про розшук зниклих безвісти.





Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів.

Читайте також: «Конфлікт трьох покидьків»: Росія судить одного з організаторів «русской весны» Губарєва

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи тих, хто був мобілізований, становить 55 тисяч», – сказав Зеленський. Він додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти».

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.



