Росія: Слідчий комітет Москви заявив про видворення понад 30 мігрантів

Співробітники правоохоронних органів Москви провели рейди в хостелах та молитовних будинках для «виявлення та припинення незаконної міграції», повідомляє управління Слідчого комітету Москви 8 липня.

Понад 500 людей, які перебували за цими адресами, були доставлені до правоохоронних органів для перевірки порушення міграційного законодавства та щодо ймовірного вчинення правопорушень.

За підсумками перевірки за порушення правил в’їзду та режиму перебування з Росії видворили та притягнули до адміністративної відповідальності понад 30 людей. Один іноземний громадянин, як стверджує російське відомство, перебував у розшуку.





У Слідчому комітеті не уточнили, коли саме відбувалися рейди та громадяни яких країн були видворені з Росії.

Наприкінці 2024 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким іноземці, які перебувають у Росії без законних підстав, зобов’язані залишити країну до 30 квітня 2025 року.

Після теракту в березні 2024 року в московському концертному залі «Крокус Сіті Холл», організаторами якого російське слідство назвало кількох громадян Таджикистану, в Росії різко посилили політику щодо іноземців та трудових мігрантів. Крім того, силові структури спільно з представниками націоналістичної організації «Російська громада» періодично проводять рейди на ринках, у мечетях, лазнях та кафе.