США звинуватили Росію у «відході» від зобов’язань, взятих при вступі в СОТ

Офіс торгового представника США (USTR) заявляє, що Росія продовжує відходити від зобов’язань, взятих на себе десять років тому щодо вступу до Світової організації торгівлі (СОТ).

У своїй щорічній доповіді для Конгресу про дотримання Москвою вимог СОТ Офіс торгового представника 21 грудня розкритикував російські обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції і політику імпортозаміщення.

«Протягом останнього року Росія продовжила розвиток економіки траєкторією, що відходить від керівних принципів СОТ: відсутність дискримінації, вільна торгівля, передбачуваність, прозорість та чесна конкуренція», – йдеться в повідомленні USTR.

В Офісі заявили, що Сполучені Штати «використовуватимуть усі належні засоби для вирішення цього питання та збереження ринків Росії відкритими для американського експорту».

Росія вступила до СОТ у 2012 році.

У звіті не йдеться про потенційні нові дії США в питанні торгівлі, які можуть бути вжиті проти Москви, якщо президент Росії Володимир Путін ухвалить рішення про новий наступ на Україну.