Росія: суд арештував активіста, якому раніше США відмовили в наданні притулку

Ленінський суд російської Пермі відправив до СІЗО Леоніда Мелехіна, який кілька років перебував у розшуку, повідомляють російські медіа. Про арешт 34-річного активіста клопотало місцеве управління Федеральної служби безпеки.

Раніше Мелехін намагався емігрувати до США. Мексикансько-американський кордон він перейшов у серпні минулого року, після чого потрапив до американської імміграційної в’язниці, але програв суди, не отримав дозволу на перебування в США і був депортований до Росії. Весь цей час він перебував у Росії в розшуку через кримінальну справу про «виправдання тероризму».





До від’їзду з Росії Мелехіна кілька разів притягали до відповідальності за адміністративними статтями за участь у акціях протесту. У червні 2023 року Леонід Мелехін вийшов у Пермі з плакатом «Свободу Навальному». Його затримали, відвезли до відділу поліції, взяли пояснення та відпустили.

У Росії Мелехін був оголошений у розшук не пізніше початку червня 2024 року і в листопаді того ж року внесений до списку «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Idel.Реалії».



