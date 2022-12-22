Міноборони Росії на суді про «фейки» відмовилося повідомляти дані про загиблих цивільних українців

Міністерство оборони Росії заявило про відсутність даних про загиблих цивільних жителів України в ході повномасштабного вторгнення – про це йдеться у відповіді на запит адвокатки Марини Янкіної, яка захищає журналіста Андрія Новашова у справі щодо «фейків» про російську армію, повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

На засіданні суду в Прокоп’євську 21 грудня захист Новашова вимагав повернути справу до прокуратури, повідомило джерело Сибір.Реалії. Адвокатка звернула увагу на те, що Андрія Новашова звинувачують у поширенні «завідомо неправдивої інформації» про атаки російської армії на Маріуполь, які призвели до втрат серед цивільного населення, зокрема дітей.

На думку захисту, пости Новашова у «ВКонтакті» не можна вважати «завідома неправдивими», оскільки викладену в них інформацію неможливо спростувати. Дані про жертви серед населення під час бойових дій в Україні офіційно не публікувалися російською стороною, заявила захисниця.

Раніше під час одного із судових засідань Андрій Новашов заявив, що «хибність» інформації в його справі встановлена тим, що «нібито абсолютною істиною є заяви президента Росії Володимира Путіна та представників Міністерства оборони». При цьому, зазначив Новашов, раніше Путін обіцяв не анексувати Крим, не включати «ЛНР» і «ДНР» до складу Росії, а також не використовувати строковиків у бойових діях в Україні.

«Моя справа базується на тому, що державні органи завжди транслюють лише правду. З озвучених мною прикладів видно, що це не так. Мені можна інкримінувати статтю, що я розповсюджував інформацію, яка суперечить точці зору Путіна чи Міноборони. Але такої статті немає у Кримінальному кодексі», – заявив Андрій Новашов.

Звертаючись до суду, журналіст назвав справу «сфабрикованою» і заявив, що до матеріалів справи долучено його тексти для Сибір.Реалії і Тайги.Інфо (про тортури в колоніях Кузбасу та страйки шахтарів у 1989 році), які не мають жодного відношення до суті обвинувачення. Крім того, всі свідки звинувачення знайомі зі співробітником центру «Е» Глібом Шевцовим, який брав участь у розслідуванні справи проти Новашова.

Андрія Новашова звинувачують у «поширенні свідомо неправдивої інформації про російську армію» через публікації у «ВКонтакті». Зокрема, йдеться про авторський текст «Люди з великої літери Z» і перепост тексту журналістки Вікторії Івлєвої «Маріуполь.Блокада» про руйнування міста в ході операції російських військ. Журналіст заперечує провину. Слідчий пропонував йому вибачитися за опубліковані пости, але Новашов відмовився.

Новашов співпрацював із Сибір.Реалії, зокрема, висвітлюючи порушення прав ув’язнених у колоніях Кузбасу, а також переслідування правозахисників. Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода висловив стурбованість через кримінальне переслідування Новашова.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Держдума Росії оперативно ухвалила пакет поправок до законодавства, встановивши кримінальну відповідальність за нібито «фейки» про армію. За новою статтею Андрію Новашову може загрожувати до трьох років позбавлення волі.