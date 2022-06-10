Росія судитиме вбитого в Криму громадянина Узбекистану – адвокат

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону 21 червня проведе перше засідання у справі вбитого торік в окупованому Криму громадянина Узбекистану Набі Рахімова, який нібито був прихильником забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір». Про це «Кримській солідарності» повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Суддя Михайло Нікітін повідомив адвоката Семедляєва, що процес проти Рахімова розпочнеться без попереднього слухання. Перше засідання призначено на 14 годину дня 21 червня.

16 травня 2022 року російський слідчий передав вдові Рахімова Сохібі Бурхановій обвинувальний висновок у кримінальній справі.

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Набі Рахімова звинувачують за вісьмома статтями Кримінального кодексу Росії, зокрема, в «організації діяльності терористичної організації та участі в діяльності такої організації».

«Мертвого судитимуть. Якщо вина загиблого не буде доведена, то труп віддадуть родичам для поховання, однак у разі визнання його винним у тероризмі тіло залишиться у держави», – прокоментував Семедляєв.

Чоловіка Бурханової уродженця Узбекистану Набі Рахімова застрелили силовики під час обшуку в селі Дубки під Сімферополем 11 травня. Тоді ж повідомляли, що Бурханова і 15-річний син подружжя зникли.

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Пізніше стало відомо, що влада окупованого Росією Криму звинувачує Сохібу Бурханову в порушенні іноземним громадянином або особою без громадянства правил в’їзду в Росію або режиму перебування.

У грудні 2021 року повідомлялося, що проти вбитого в Криму Набі Рахімова відкрили кримінальну справу.