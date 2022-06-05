СІМФЕРОПОЛЬ – Росія перетворила окупований Крим на один із плацдармів для тотальної війни проти України. Водночас російська влада продовжує переслідувати активістів, які не вписуються в рамки «русского мира», але це не зупиняє мирний спротив у Криму. Що кажуть експерти про потенціал партизанського руху у Криму? Про це у матеріалі Крим.Реалії.

За інформацією Постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої, після 24 лютого в Криму проявили себе антивоєнні активісти з проукраїнськими поглядами.

Ми бачимо в Криму появу партизанів, які проколюють шини в автомобілях із ворожою російською символікою, розклеюють проукраїнські листівки

«Це відважні люди. Ми спілкуємося з ними постійно. Ми бачимо в Криму появу місцевих партизанів, які проколюють шини в автомобілях із ворожою російською символікою, розписують лавки у міських парках, розклеюють проукраїнські листівки тощо», – повідомила Ташева 24 травня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, президент України розпитував «про спротив у Криму, як люди на півострові реагуватимуть, коли Україна поверне контроль над нашою територією».

«Оскільки зрозуміло, що в будь-якому разі перші, хто ступатиме на кримську землю, будуть українські військові, попри те, яких би планів не було реалізовано для деокупації Кримського півострова, президент чітко зазначив, що «з Криму все почалося, тому Кримом завершиться» та «РФ доведеться піти з інших окупованих територій та Криму», – заявила Ташева.

Вони мають відчувати, що ми бачимо та цінуємо ці сигнали солідарності

На зустрічі з Володимиром Зеленським Таміла Ташева також розповіла про діяльність Постійного представництва президента в АРК, спрямовану на підтримання контакту з українськими громадянами на півострові, які так чи інакше протестують проти війни і виявляють свою солідарність із материковою частиною України. Вона згадала про окремі «кричущі справи», пов'язані з переслідуванням активістів.

«Маємо підтримувати контакт із цими людьми. Вони мають відчувати, що ми бачимо та цінуємо ці сигнали солідарності», – зазначила Ташева.

Коментуючи цю ситуацію Крим.Реалії, правозахисник з Естонії, координатор міжнародного руху #LiberateCrimea Олівер Лооде зазначив, що опір у Криму має поки що неорганізований характер.

Останні вісім років основний спротив іде з боку кримських татар. Але цього недостатньо

«Очевидно, що і Україна, і міжнародна спільнота мають підтримувати ненасильницький опір окупації в Криму. Останні вісім років основний спротив іде з боку кримських татар. Але цього недостатньо: хотілося б, щоби у цьому опорі брали участь і проукраїнські росіяни, і самі українці в Криму. Дуже важливо продумати серйозну стратегію цього опору. Потрібно зробити пріоритетним ненасильницький опір, але це не означає, що він буде слабким. Наприклад, можна робити якісь диверсії на об'єктах туристичної інфраструктури, щоб туристи з Росії поспіхом полишали Крим із бажанням більше сюди ніколи не повертатися. І щоб вони розповіли всім, як жахливо було в Криму. Це впливатиме і на політичні процеси, і на якнайшвидшу деокупацію Криму. Мені дуже хотілося б, щоб Крим звільнили дипломатичним шляхом, а не військовим», – зазначив правозахисник.

Отаман громадського козацтва Криму, активіст та громадський діяч Сергій Акімов вважає, що слабкість партизанського руху у Криму – у його неорганізованості.

Є, звісно, такі люди, але вони не організовані, і в цьому їхня слабкість

«Так гучно я не став би називати – партизанське рух, тому що є, звісно, такі люди, але вони не організовані, і в цьому їхня слабкість. Тому що з 2014 року не було жодної офіційно зареєстрованої організації, яка була б проукраїнською. Звичайно, якщо не рахувати ту, яка створена владою і повністю контролюється спецслужбами Росії, а також отримує гроші з бюджету. Просто лишилися одиниці тих людей, яких ще не залякали, і ці люди для себе вирішили, що підуть до кінця. Цих людей можна назвати партизанами», – поділився своїми спостереженнями з Крим.Реалії Акімов.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров вважає, що лише ЗСУ зможуть повернути контроль України над Кримом.

Партизанська війна можлива на окупованій території лише у випадку, коли більшість людей на цій території підтримуватимуть саме партизанів

«Я скажу чесно: проявів проукраїнського партизанського руху не помічаю. Виступи окремих героїв, які, ризикуючи життям, розфарбовують паркани чи лавки у кольори прапора України, я не схильний називати партизанським рухом. Партизанська війна можлива на окупованій території лише у випадку, коли більшість людей на цій території підтримуватимуть саме партизанів. У Криму, на жаль, найближчим часом такого розкладу не буде. Тому Україна має бути готова будь-коли, як тільки буде можливість, швидко увійти до Криму збройними силами. Жорстко встановити владу ЗСУ, рейтинги довіри високі у військових. Не треба «кримський народ» агітувати за Україну, користі від цього не буде. Потрібно дати можливість усім (крім 100-150 осіб, яких треба судити), поїхати на свою батьківщину чи туди, куди зможуть. Ось тут і міст стане в нагоді», – висловив свою точку зору в коментарі Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

Ільмі Умеров зазначає, що для реінтеграції Криму знадобиться довгий час.

Україні потрібно жорстко стояти на своєму. Відновлення територіальної цілісності без будь-яких умов

«Іншим – вивчення української мови з іспитом для здобуття громадянства. Років двадцять не проводити жодних виборів. Все через військово-цивільні адміністрації, хоча б одне покоління. А у Києві необхідно, попри складнощі, продовжувати реалізацію відновлення законних прав кримськотатарського народу. На нас чекають закон про статус та зміни до Конституції. У теперішній ситуації Україні потрібно жорстко стояти на своєму. Відновлення територіальної цілісності без будь-яких умов. Повністю, як було на початок березня 2014 року. Вивести все, що стосується озброєння. Повністю, разом із Чорноморським флотом Росії. І лише потім обговорювати: хто, кому, скільки винен за зруйновані міста та села. За вбитих та викрадених. Зґвалтованих та покалічених. Спитувати будемо за все! – зазначив Ільмі Умеров.

Активіст міжнародного руху #LiberateCrimea, експерт Кримськотатарського ресурсного центру Сергій Пархоменко упевнений, що партизанський рух у Криму здатен перерости в народний протест проти російської окупації.

24 лютого стало початком кінця панування Росії у Криму

«24 лютого стало початком кінця панування Росії у Криму, військові поразки змусили силовиків почати виїжджати з півострова. Деякі місцеві жителі згадали, що у них, виявляється, колись був український паспорт, і непогано було б його відновити. Щодо партизанського руху в Криму, то його активізувало, з одного боку, обурення злочинами Росії, з іншого боку, – побоювання людей за своє життя. Кримчани не хочуть гинути у загарбницькій війні Росії проти України, тож шукають способи уникнути прихованої мобілізації. Частина обирає опір, який наростатиме з наближенням ЗСУ до Мелітополя, а потім і до Чонгара з Чаплинкою. Додатковим фактором партизанського руху, народного опору будуть ті українці, які виїхали до Криму з окупованих територій півдня України або ті, які були вивезені насильно. Вони не забули про знущання окупантів і за першої нагоди доєднаються до опору. А оскільки, відчуваю, значну частину кримських силовиків кинуть на фронт, коли ЗСУ підуть у контрнаступ на півдні і де в окупантів будуть великі втрати, то український та кримськотатарський партизанський рух та й взагалі відкритий народний протест проявлять себе з новою силою», – зазначив Крим.Реалії Сергій Пархоменко, який зараз перебуває на позиціях ЗСУ, де бере участь у бойових діях проти російської армії.

Після кількох тижнів позиційних боїв російські військові на Донецькому напрямку відновили активні наступальні дії: продовжують вогневе ураження українських підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Голова ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що «до кінця цього року» військові України мають зайти на територію окупованого Криму, і додав, що він упевнений у повному поверненні Україною контролю за всіма своїми територіями.

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