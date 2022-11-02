Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Росія відправила на орбіту військовий супутник

Ракета-носій стартувала о 9:48 за московським часом з космодрому Плесецьк на північному заході Архангельської області РФ (фото ілюстративне)

Росія запустила ракету із військовим супутником на орбіту Землі, йдеться в повідомленні російського Міністерства оборони 2 листопада.

Згідно з повідомленням, ракета-носій середнього класу «Союз-2.1б» стартувала о 9:48 за московським часом з космодрому Плесецьк на північному заході Архангельської області РФ «із космічним апаратом в інтересах Міноборони».

Інших подробиць у заяві відомства у телеграмі немає.

Оголошення прозвучало на тлі того, як Росія продовжує неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате в лютому.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG