Росія відправила на орбіту військовий супутник

Росія запустила ракету із військовим супутником на орбіту Землі, йдеться в повідомленні російського Міністерства оборони 2 листопада.

Згідно з повідомленням, ракета-носій середнього класу «Союз-2.1б» стартувала о 9:48 за московським часом з космодрому Плесецьк на північному заході Архангельської області РФ «із космічним апаратом в інтересах Міноборони».

Інших подробиць у заяві відомства у телеграмі немає.

Оголошення прозвучало на тлі того, як Росія продовжує неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате в лютому.