У Росії скасували наказ про обмеження контактів вчених з іноземцями

Наказ, яким у Росії запроваджували обмеження на контакти російських вчених з іноземними, більше не діє, повідомив 10 лютого міністр освіти і науки країни Валерій Фальков.

«Ми зацікавлені в тому, щоб співпраця розвивалася на принципах відкритої науки», – цитують міністра російські ЗМІ.

Інших пояснень, чому наказ анулювали, він не навів.

У серпні минулого року російські ЗМІ опублікували фрагменти наказу Міністерства освіти і науки, згідно з яким посилювалися правила взаємодії російських вчених з іноземними колегами.

Згідно з документом, російським вченим заборонено залишатися наодинці з іноземними, їхні візити потрібно погоджувати заздалегідь з урядом, іноземним вченим пропонували забороняти користуватися мобільними телефонами, відеокамерами і біноклями на території російських наукових установ. Наказ був підписаний 11 лютого, але розісланий в організації в липні 2019 року.

Російська академія наук (РАН) називала наказ таким, що суперечить цілям національних проєктів «Наука»і «Освіта», а викладені в ньому рекомендації – «безглуздими». Загальні збори РАН закликали міністерство скасувати документ.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив тоді, що наказ Міністерства освіти і науки «виглядає надмірним».

У відомстві стверджували, що він носить рекомендаційний характер.

У 2018 році за звинуваченням у розголошенні держтаємниці був заарештований 74-річний російський фізик Віктор Кудрявцев. Його звинувачують у передачі в Брюссель даних про гіперзвукові технології. Вчений провину заперечує і наполягає, що звинувачення будуються на санкціонованому державою науково-технічному співробітництві. У справі Кудрявцева вже звинувачені троє інших наукових співробітників.