Росія за добу втратила у війні тисячу військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 154 180 своїх військових, зокрема тисячу осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 12 листопада навів український Генштаб.

У командуванні ЗСУ також повідомили про втрати російської техніки:

танки – 11 342

бойові броньовані машини – 23 556 (+3 – за останню добу)

артилерійські системи – 34 379 (+13)

РСЗВ – 1 540 (+1)

засоби ППО – 1 240 (+1)

літаки – 428

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 804 (+162)

крилаті ракети – 3 926

кораблі / катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 67 123 (+87)

спеціальна техніка – 3 994 (+1).

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.