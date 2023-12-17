«Верстка»: понад 900 російських військових судяться зі шпиталями

Понад 900 російських військовослужбовців від початку повномасштабної війни Росії проти України подали позови до шпиталів, повідомляє російське видання «Верстка», яке проаналізувало статистику гарнізонних судів у Росії й окупованому Криму.

Військові скаржаться, що їм не видають довідки про поранення або завищують категорію придатності, щоби визнати готовими до подальшої служби.

За даними видання, з березня 2022 по грудень 2023 року до суду на госпіталі подали не менше ніж 922 поранених. Вони намагаються оскаржити рішення військово-лікарських комісій.

«Одні військовослужбовці не згодні з тим, що лікарі оцінили їхню травму як легку і не видали довідку про поранення – без цього документа військові не можуть отримати грошову компенсацію від держави. Інші вважають, що надто хворі, щоб продовжувати воювати», – уточнює «Верстка».

Журналісти стверджують, що з 866 позовів до шпиталів, яким судді вже дали оцінку, задовольнили лише 35. При цьому суди стають на бік військовослужбовців, якщо погоджуються, що військові лікарі необґрунтовано завищили категорію придатності. Проте, уточнює видання, нерідко військові звертаються до суду під час відпустки, яку отримують після лікування у шпиталі, і взяти участь у судовому процесі вони часто не встигають: після відпустки їх забирають назад на фронт.

Російська влада не розкриває кількість бойових втрат на війні проти України. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про загальну кількість втрат 21 вересня минулого року, заявивши про загибель 5937 осіб. Про кількість поранених не повідомляли ніколи.

У Білому домі 12 грудня заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.