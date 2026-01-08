Генштаб ЗСУ: Росія за минулу добу втратила 1400 військових

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 215 900 своїх військових, зокрема 1400 осіб – за останню добу, такі дані станом на ранок 8 січня навів український Генштаб.

У командуванні ЗСУ повідомили також про втрати російської військової техніки:

танки – 11 521 (+6 – за останню добу)

бойові броньовані машини – 23 874 (+9)

артилерійські системи – 35 874 (+17)

РСЗВ – 1 596 (+1)

засоби ППО – 1 269

літаки – 434

гелікоптери – 347

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 102 074 (+225)

крилаті ракети – 4 137

кораблі / катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка й автоцистерни – 73 336 (+112)

спеціальна техніка – 4 037.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.