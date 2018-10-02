Росія вимагає в ЄС видачі добровольця-росіянина, що воював на Донбасі – Білецький

Росія вимагає в однієї з країн Європи видати учасника бойових дій на боці України, заявив народний депутат, голова парії «Національний корпус» та колишній командир батальйону «Азов» Андрій Білецький в ефірі Радіо Свобода.

Таку заяву він зробив, зазначивши, що нещодавня видача Росії Тімура Тумгоєва, який, за повідомленнями, служив на Донбасі на боці України – один із найбільш відомих випадків, проте не єдиний.

«Наскільки мені відомо, зараз є ситуація. Я її не хочу обговорювати, бо її хочуть вирішити дипломатичним шляхом. Є ситуація з добровольцем-іноземцем, який виїхав з України в країну ЄС, і його вимагає Росія. До речі, по діях на Донбасі. Його зараз затримали і ще вирішується питання, ми зараз там допомагаємо», – розповів парламентар.

За словами Білецького, затриманий доброволець – етнічний росіянин. Він додав також, що добровольцям, які не мають українського громадянства, доводиться виїздити за кордон раз на півроку.

«Людей постійно змушують виїжджати раз на шість місяців за кордон – в Молдову або Білорусь. В них немає грошей у більшості, вони не можуть влаштуватися тут на нормальну роботу. І звідти (вони мають – ред.) заїжджати раз на півроку в Україну і мати півроку можливість тут нормально існувати. Людей затримують – такі випадки вже були – під час цього виїзду. Когось затримали і закрили в слідчий ізолятор в Білорусі, когось через декілька днів вдається якимось чином видерти, видряпати. Але це величезна проблема», – стверджує Білецький.

2 жовтня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект №3433, який передбачає спрощену процедуру надання українського громадянства іноземцям, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі.

При цьому під будівлею парламенту зібралися представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини», які вимагали проголосувати за документ.