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29 Травень 2019, Київ 12:59
Новини | Міжнародні

Росія викликала іспанського посла після заяви голови МЗС Іспанії про «старого ворога»

В.о. міністра закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель (справа) в інтерв’ю виданню El Periodico заявив: «Наш старий ворог, Росія, знову каже «я тут» і повернувся як загроза»

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Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що викликало посла Іспанії в країні після того, як виконувач обв’язків міністра закордонних справ цієї країни назвав Москву «старим ворогом».

Фернандо Вальдеррама Пареха викликали у МЗС Росії 28 травня.

В.о. міністра закордонних справ Іспанії Жозеп Боррель за кілька днів до цього в інтерв’ю виданню El Periodico заявив: «Наш старий ворог, Росія, знову каже «я тут» і повернувся як загроза».

У російському МЗС назвали такі слова «недружніми» і додали, що вони шкодять відносинам між Іспанією і Росією.

Міністерство закордонних справ Іспанії не коментувало ситуацію.

Відносини Росії з Заходом погіршилися після анексії Криму в березні 2014 року.

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