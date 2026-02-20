«Відносини зведені до нуля»: Кремль заявляє про відсутність діалогу з Японією щодо територіальної суперечки

У Кремлі заявляють, що ⁠відносини Росії з ⁠Японією на даний час «зведені до нуля» через «недружню» позицію Токіо, тому діалог щодо мирного договору не ведеться.

«У цих умовах навряд чи можна вийти на якісь домовленості, не змінюючи модальності в наших відносинах», – заявив 20 лютого речник російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляють ЗМІ, прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі під час виступу в парламенті цього ж дня заявила, що Токіо залишається відданим вирішенню своєї давньої територіальної суперечки з Росією й підписанню офіційного мирного договору, незважаючи на напружені двосторонні відносини.

Після закінчення Другої світової війни Росія та Японія так і не підписали мирного договору. Спірним питанням залишилася належність чотирьох південних Курильських островів.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Японія запровадила санкції проти президента Росії Володимира Путіна і вищих посадових осіб, а також позбавила Росію статусу найбільшого сприяння у торгівлі. Водночас Японія оголосила, що надаватиме військову і гуманітарну допомогу Україні.

Росія внесла Японію до списку «недружніх країн» і заявила, що заморожує переговори про мирний договір.

У березні 2022 року Токіо повідомив, що офіційно називатиме південні Курильські острови «споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією».

СРСР приєднав Курильські острови за підсумками Другої світової війни. У 1956 році Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію, за якою Шикотан і Хабомаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору. Але японська влада в наступні роки була згодна тільки на повернення всіх островів. Договір досі не підписаний.

Наразі Курильські острови входять до складу Сахалінської області Росії. Японія вважає, що південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї – повинні належати їй за Трактатом про торгівлю та кордони 1855 року.