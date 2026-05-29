У російському Ярославлі заявили про атаку дронів на сховища пального

Українські дрони атакували сховища пального в російському Ярославлі, повідомив губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв. За його даними, виникла пожежа, постраждалих немає.

На кілька годин зупиняли рух автотранспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви. Міський аеропорт понад чотири години не обслуговував рейси.

Нафтопереробний завод у Ярославлі вже кілька разів зазнавав нальотів безпілотників. Востаннє до цього удару це сталося в ніч проти 22 травня.

Українські військові сьогоднішній удар поки не коментували.

Міноборони Росії заявило, що минулої ночі над територією РФ, окупованим Кримом й Азовським морем збили 208 українських БпЛА.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».