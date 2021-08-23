У Росії профспілка журналістів анонсує мітинг на захист ЗМІ

У Росії профспілка журналістів подала у мерію Москви повідомлення про проведення мітингу проти закону про «іноземних агентів». Мітинг планують провести 4 вересня.

«Після масового внесення в список ЗМІ-«іноагентів» десятка редакцій і двох десятків наших колег ми вважаємо, що потрібно звернутися за захистом до наших читачів і глядачів. Ми віримо, що незалежна преса, телебачення і вільне поширення інформації – величезна цінність у наш час у Росії, і солідарність журналістів разом із тими, для кого вони працюють, допоможе скасуванню законів, що ставлять наших колег під удар», – йдеться в заяві профспілки.

20 серпня Міністерство юстиції Росії внесло телеканал «Дождь» і видання «Важливі історії» в список ЗМІ – «іноземних агентів».

21 серпня у Москві були затримані учасники одиничних пікетів на захист ЗМІ. Пізніше майже всіх їх відпустили до суду, у відділі поліції дві доби провів журналіст RT Ілля Васюнін.

У список ЗМІ – «іноземних агентів» у Росії внесені три десятки фізичних осіб і редакцій, серед них – 10 російськомовних проєктів медіакорпорації Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і четверо журналістів, які співпрацюють із російською службою Радіо Свобода.

Радіо Свобода вважає законодавство про ЗМІ – «іноземних агентів» репресивним і оскаржує правомірність його застосування в російських судах та Європейському суді з прав людини.