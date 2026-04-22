Росія: академії ФСБ повернули ім’я Фелікса Дзержинського

Президент Росії Володимир Путін повернув Академии Федеральної служби безпеки ім’я радянського діяча Фелікса Дзержинського – відповідний указ набув чинності 22 квітня, передає російська служба Радіо Свобода.

У документі йдеться, що почесне найменування повернули «з урахуванням заслуг особового складу» академії. Вищий навчальний заклад носив ім’я Дзержинського у 1962–1993 роках. Тоді він називався Вищою школою КДБ СРСР.

Фелікс Дзержинський – радянський державний діяч, засновник і голова Всеросійської надзвичайної комісії (ВЧК), яка займалася «боротьбою з контрреволюцією та саботажем».

Читайте також: У Катині на місці розстрілу польських офіцерів відкрили виставку про «польську русофобію»

1922 року ВЧК було перетворено на Державне політичне управління (ГПУ), згодом – на Об'єднане державне політичне управління (ОДПУ), яке згодом увійшло до структури НКВС.

Фелікс Дзержинський очолював ДПУ, а потім ОДПУ, до своєї смерті в липні 1926 року. Ці органи вважаються попередниками сучасних російських спецслужб, в тому числі ФСБ, створену 1995 року указом президента Бориса Єльцина.

ВЧК вдавалося до репресивних заходів, в тому числі масових розстрілів, щодо противників радянської влади та вважається одним із ключових інструментів «червоного терору» після революції 1917 року.

Як зазначають російські медіа, рішення Путіна сприймається як символічний крок. Раніше російський президент висловлював жаль з приводу знесення пам’ятника Дзержинському на Луб’янській площі 1991 року.