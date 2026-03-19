Росія: в Москві стався вибух у відділені «Россельхозбанку»

Вибух стався на вулиці Менжинського на півночі столиці Росії (фото ілюстраційне)
У Москві 19 березня стався вибух у відділенні «Россельхозбанку», передає російська служба Радіо Свобода. Судячи з опублікованих у соцмережах фото та відео наслідків, вибухова хвиля вибила шибки, приміщення банку пошкоджено.

Згодом державне агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомило про затримання підозрюваного у вибуху. Стверджується, що це 15-річний підліток, який діяв за вказівкою телефонних шахраїв – нібито з України. Він сам постраждав внаслідок вибуху та був госпіталізований. Про інших постраждалих не повідомлялося.

У Росії час від часу відбуваються підпали адміністративних будівель або відділень банків. Підозрювані в них, як правило, стверджують, що діяли за вказівкою шахраїв. Російське слідство покладає відповідальність за дії шахраїв на українські спецслужби. Українська влада не коментує звинувачення.

