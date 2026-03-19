Росія: в Москві стався вибух у відділені «Россельхозбанку»

У Москві 19 березня стався вибух у відділенні «Россельхозбанку», передає російська служба Радіо Свобода. Судячи з опублікованих у соцмережах фото та відео наслідків, вибухова хвиля вибила шибки, приміщення банку пошкоджено.

Вибух стався на вулиці Менжинського на півночі столиці Росії.

Згодом державне агентство ТАСС із посиланням на правоохоронні органи повідомило про затримання підозрюваного у вибуху. Стверджується, що це 15-річний підліток, який діяв за вказівкою телефонних шахраїв – нібито з України. Він сам постраждав внаслідок вибуху та був госпіталізований. Про інших постраждалих не повідомлялося.

У Росії час від часу відбуваються підпали адміністративних будівель або відділень банків. Підозрювані в них, як правило, стверджують, що діяли за вказівкою шахраїв. Російське слідство покладає відповідальність за дії шахраїв на українські спецслужби. Українська влада не коментує звинувачення.