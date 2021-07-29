З 2015 року Росія незаконно призвала до армії понад 30 тисяч кримчан – прокуратура АРК

З 2015 року до російської армії незаконно призвали понад 30 тисяч мешканців окупованого Криму – про це йдеться в повідомленні прокуратури Автономної республіки Крим 29 липня.

Прокуратура заочно повідомила про підозру громадянину Росії, так званому «військовому комісару Республіки Крим» у порушенні законів та звичаїв війни. За заявою відомства, ця стаття передбачає покарання на строк від восьми до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, підозрюваного у 2017 році призначили на посаду «військового комісара Республіки Крим», на якій він втілював політику Росії щодо організації незаконного примусового призову кримчан до російської армії.

Як йдеться в коментарі заступника керівника прокуратури Нарімана Сулейманова, відомство розглядає ці дії Росії не тільки як воєнний злочин, а і як політику, спрямовану на зміну демографічного складу населення півострова. Адже жителі Криму змушені залишати півострів, аби уникнути призову на службу або кримінальної відповідальності за відмову від неї.

«Наразі органи правопорядку автономії встановили та повідомили про підозри вісьмом військовим комісарам різних районів окупованого Криму, які, починаючи з 2015 року, безпосередньо організовують та проводять на півострові вказані незаконні призовні кампанії. В результаті таких «заходів» понад 30 тисяч кримчан було призвано на службу до армії держави-окупанта», – цитує Сулейманова пресслужба прокуратури.

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Раніше правоохоронні органи України – прокуратура АРК, суди – вже не раз повідомляли про підозру чи давали дозволи на проведення досудового розслідування щодо російських військових комісарів інших регіонів окупованого Криму через порушення законів і звичаїв війни, зокрема, у вигляді примусу цивільного населення півострова до служби в російській армії.

Після окупації Криму Росія, всупереч міжнародному праву, почала здійснювати примусовий призов мешканців півострова до лав своїх збройних сил. За даними Кримської правозахисної групи, станом на початок 2021 року таким чином відправили служити в російське військо понад 28 тисяч осіб із Криму, а в весняну призовну кампанію збиралися забрати в російську армію, за оцінками, ще понад 3 тисячі осіб. Значну більшість їх, за даними правозахисників, відправляють служити до сусідньої Росії.

За даними Кримської правозахисної групи, станом на кінець травня суди в Криму винесли 199 вироків щодо кримчан за «ухилення від служби» в Збройних силах Росії, а загалом на той час таких справ було зафіксовано 218.