Росія використовує танки з українськими прапорами для дискредитації ЗСУ – ОК «Південь»

Російські війська використовують танки з українськими прапорами на окупованих територіях, повідомляє оперативне командування «Південь» 24 квітня.

За даними командування, російська армія продовжує психологічний тиск на населення окупованих територій Херсонської та Миколаївської областей, в тому числі намагається дискредитувати Збройні сили України, агітує на створення «псевдореспублік» та обстрілює цивільні об’єкти.

«Так, на околицю селища Грозове, на Херсонщині, виїхали танки окупантів із українськими прапорами. Ця демонстраційна колонна рушила в напрямку селища Молодецьке. Таким чином ворог намагається зімітувати присутність підрозділів Збройних Сил України на окупованих ним територіях. А потім, з тих самих танків, здійснює обстріл окупованих населених пунктів, подаючи місцевому населенню фейкову картинку атаки українськими військовими мирних жителів Херсонської області», – йдеться в повідомленні командування.

Наразі немає можливості незалежно підтвердити цю інформацію.

Українські військові наголошують, що не обстрілюють цивільні об’єкти і мирних жителів та не відкривають вогонь по населених пунктах, зайнятих загарбниками.

«По позиціях загарбників наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі здійснили 12 уражень. Внаслідок чого втрати ворога склали 11 рашистів та три одиниці техніки, в тому числі броньованої», – стверджує ОК «Південь».

Згідно зі зведенням, у Чорноморській операційній зоні перебувають близько двох десятків одиниць корабельного складу флоту Росії, зокрема, підводні човни, в тому числі із ракетним озброєнням.

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Командування закликає цивільних дотримуватися заходів безпеки, уникати скупчень людей і не поширювати інформацію про українські сили оборони.

За даними Оперативного командування «Південь», російські війська, ймовірно, готуються до виходу на адміністративні межі Херсонської області.

16 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що на Херсонщині військові РФ планують провести псевдореферендум на початку травня. За даними омбудсменки, у цей період – з 1 по 10 травня – війська РФ мають намір закрити Херсон на в’їзд та виїзд та вимкнути весь зв’язок.