Росія виводить парашутно-десантний полк із Сирії для перекидання в Україну – Генштаб

Російські війська завдали сім ракетних та 20 авіаційних ударів, а також здійснили 15 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об’єктах України, із порушенням міжнародного права, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 20 вересня.

«Внаслідок терористичних дій російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів. Серед них Слов’янськ, Сіверськ, Соледар, Бахмут, Вугледар, Степне, Нікополь та Очаків. В населеному пункті Печеніги окупанти намагалися зруйнувати дамбу Печенізького водосховища, успіху не мали», – йдеться в зведенні.

Штаб застерігає, що загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України.

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«В результаті успішних дій підрозділів Сил оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зазнавати значних втрат. Лікувальні заклади міста Горлівка переповнені важкопораненими військовослужбовцями окупаційних військ», – повідомляє командування.

За його даними, російські війська перемістили з Херсонщини на Донеччину два великогабаритних вантажних автомобіля із загиблими з 1 армійського корпусу збройних сил РФ, їхня кількість уточнюється.

«Через невдале проведення заходів прихованої мобілізації, військово-політичним керівництвом російської федерації прийнято рішення щодо виведення підрозділів 217-го парашутно-десантного полку з території Сирійської Арабської Республіки та їх подальшої підготовки до перекидання на територію України», – додають у пресслужбі.

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Українські Сили оборони відбили атаки російської армії в районах Веселого, Курдюмівки, Миколаївки Другої, Зайцевого, Майорська, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Протягом поточної доби українська авіація вразила 12 районів зосередження російських військ і техніки противника та позицію зенітного ракетного комплексу. Командування також звітує про збиття одного російського безпілотника.