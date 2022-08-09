60% опитаних росіян підтримали б «новий наступ на Київ», але соціологи сумніваються в їхній щирості

Можливе рішення президента Росії Володимира Путіна розпочати «новий наступ на Київ» підтримали б 60 відсотків росіян, при цьому 65 відсотків респондентів схвалили б і намір президента укласти мирну угоду та припинити війну. Такими є дані соціологічного дослідження служби Russian Field, які наводить російське видання «Комерсант», передає російська служба Радіо Свобода.

Автори опитування зазначають, що його результати можуть не співпадати з реальною думкою респондентів, оскільки «росіяни бояться говорити на цю тему – збільшились відмови, зменшилася щирість».

Загалом за продовження воєнних дій в Україні висловилася половина опитаних, а за перехід до мирних переговорів – 38 відсотків. Загальний рівень підтримки так званої «спецоперації» (як у Росії називають повномасштабну війну проти України) становить 69%, проти виступають близько чверті респондентів, ще 8% не змогли відповісти.

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Думки, що війна в Україні затягнулася, дотримуються 59 відсотків опитаних, 28 відсотків вважають інакше. 30% учасників опитування вважають, що війна в Україні триватиме ще більше року, 20% сподіваються на її завершення протягом пів року, а 13% – на припинення бойових дій протягом одного-двох місяців.

У тому, що так звана спецоперація проходить успішно або «швидше успішно», впевнені 62 відсотки росіян. 19 відсотків дотримуються протилежної думки.

62% опитаних чоловіків заявили, що не готові особисто взяти участь у бойових діях за наявності такої можливості. У травні аналогічний показник становив 55 відсотків. Про бажання особисто взяти участь у «спецоперації» заявили 29 відсотків опитаних, третина з яких – віком від 45 до 59 років.