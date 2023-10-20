Російська армія змінила тактику на Лимано-Куп’янському напрямку – пресофіцер 68 ОЄБр

Російська армія на Лимано-Куп’янському напрямку змінили тактику – про це в ефірі Радіо Свобода «Свобода Live» повідомив пресофіцер 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко.

За його словами, російські сили тепер намагаються тиснути не технікою, а малими групами живої сили.

«Вони тепер діють не стільки технікою, скільки малими групами, як це було на Бахмуті, застосовуючи тактику ПВК «Вагнер». Вони лізуть, але ми про їхні плани знали заздалегідь, тому наша бригада, не чекаючи, поки вони накопичать сили, провела контрнаступальні штурмові дії, відбила пару позицій, взяла купу трофеїв – купу техніки і полонених, тобто досить успішно», – сказав пресофіцер.

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Назаренко додав, що з 14 жовтня окупаційні війська відновили наступальні дії. Найбільше «тиснуть» на села Новоєгорівка та Надія, які раніше звільнили українські війська.

«І от вони постійно хочуть відбити ці села назад, їм нічого не вдається, відтак вони там залишають купу техніки, купу всього. Нам навіть дивно, бо ми не знали, що стільки танків Т-90 в них може бути на одному напрямку. Але вже ці Т-90 стоять згорілі в полях і посадках. В принципі, тут не припиняються обстріли жодного дня, по нас постійно працює артилерія, авіація. До речі, порівняно з Донбасом це для нас було в новинку. Постійно летять на голову ці КАБи. Але ми стримуємо ворога, поки в них шансів жодних немає», – наголосив він.

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За словами пресофіцера, у штурмах Росія використовує найбільш підготовлені війська:

«У них на передових позиціях в окопах сидять переважно не дуже навчені люди, на самому нулі – або «Шторм-Z», або новомобілізовані. А от вже далі – там є професійна кадрова армія, і сказати, що росіяни не вміють воювати, жодним чином не можна, тому що коли вони здійснюють штурмові дії на нашому напрямку, то для цього використовуються повітряно-десантні війська. Тобто воюють вони добре, як книжка пише, техніки вистачає».

За даними Генштабу ЗСУ у вечірньому зведенні 20 жовтня, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще три атаки в районі Надії на Луганщині.