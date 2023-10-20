Штаб: Сили оборони відбили понад 20 атак Росії на Куп’янському напрямку

Російські війська завдали п’ять ракетних та 33 авіаційних ударів, а також здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по українських позиціях та цивільних цілях – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил увечері 20 жовтня.

Штаб зафіксував 77 бойових зіткнень на лінії фронту протягом доби. Оперативна обстановка на сході та півдні «залишається складною».

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«На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 20 атак ворога неподалік Синьківки та Іванівки Харківської області, та ще 3 атаки в районі Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів», – йдеться в зведенні.

Крім того, за даними командування, українська армія також відбила російські атаки:

східніше Невського Луганської області

на Бахмутському напрямку: понад 10 атак противника поблизу Богданівки, Хромового, Кліщіївки

на Авдіївському напрямку: загалом близько 20 атак поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського, де війська РФ вели «безуспішні штурмові дії за підтримки авіації».

на Мар’їнському напрямку: понад 15 атак біля Мар’їнки та Новомихайлівки

на Шахтарському напрямку: біля Золотої Ниви, Старомайорського та Рівнополя

на Запорізькому напрямку: поблизу Полтавки, також російська армія намагалася «відновити втрачене положення» біля Роботиного

«Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в зведенні.

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Штаб звітує про сім авіаударів ЗСУ по місцях зосередження російських військ і техніки та ще чотири – по зенітно-ракетних комплексах. Крім того, українські ракетні війська «уразили пункт управління, склад боєприпасів, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ» російських військ.