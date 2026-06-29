ОВА: російська армія вдарила по маршрутці в Запоріжжі, двоє людей загинули

Російська армія атакувала дроном маршрутне таксі в одному з районів Запоріжжя, повідомив голова області Іван Федоров 29 червня.

Спершу було відомо про трьох поранених, згодом Федоров повідомив про загиблих:

«На жаль, двоє людей загинули. Кількість постраждалих зросла до шести, серед них – дитина».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

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Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.