Російські військові замінували Кам’яну могилу на Запоріжжі – обласна адміністрація

Російські військові замінували Кам’яну Могилу – унікальну пам’ятку геології і археології світового значення, розташовану у Запорізькій області неподалік Мелітополя. Про це Радіо Свобода повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв.

«Один із головних мелітопольських колаборантів Юрій Радьков, який поставив свого родича головою окупаційної міліції, повідомив місцевим про те, що лісиста місцевість та дороги до Кам’яної могили заміновані. За нашою інформацією, це насправді так, і окупанти намагаються не тільки обмежити пересування мирних жителів, а ще, ймовірно, бояться, що ті почнуть партизанити. Більше того, окупанти риють окопи у селах, що знаходяться поблизу заповідника, а на джерелах Терпіння чеченці облаштовують свій табір», – повідомив речник ОВА.

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Пам’ятник Кам’яна Могила є культовим комплексом, єдиним місцем у всій Східній Європі, де зберігся наскальний живопис періоду від пізнього палеоліту до середньовіччя. Пагорб нараховує близько 3 тисяч плит, під якими розташовані 65 гротів та печер, рясно вкритих петрогліфами.

Сам пагорб Кам’яної Могили — унікальний природній об’єкт. Це залишок пісковика Сарматського моря третинного періоду. Під впливом часу, льодовика, води та вітру плити пагорбу набули дивовижних обрисів. На багатьох із них можна побачити відбитки рослин та молюсків Сарматського моря.

З 2006 року археологічний комплекс «Кам’яна Могила» перебуває в попередньому списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і претендує на право внесення об’єкту до основного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.