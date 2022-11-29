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Російські війська обстріляли Лиман, один загиблий – Тимошенко

Ілюстраційне фото. Кадр зі звільненого Лимана, 2 листопада 2022 року

Російські війська завдали удару по житлових будинках у Лимані на Донеччині, повідомив перший заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко 29 листопада.

«Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з РСЗВ «Град» по житловому сектору. Одна людина загинула, троє – поранені», – повідомив він.

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Тимошенко додав, що пораненим надають медичну допомогу.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко вранці 29 листопада повідомив, що внаслідок обстрілів регіону напередодні одна людина отримала поранення.

На початку жовтня стало відомо, що Україна повернула під свій контроль місто Лиман Донецької області. 8 жовтня у звільненому Лимані почали ексгумацію загиблих під час окупації.

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